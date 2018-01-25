Иски в связи с недопуском россиян на Олимпиаду отправлены в гражданские суды Швейцарии

Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что исковые заявления в связи с недопуском российских спортсменов на Олимпиаду-2018 в среду были отправлены в гражданские суды Швейцарии.

– Вчера были отправлены исковые заявления в гражданские суды Швейцарии. Будем использовать все возможности, – сказал Колобков.

Ранее первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что на Игры поедут 169 российских спортсменов. Общая заявка будет состоять из 340 человек.

Напомним, во вторник стало известно, что МОК на данный момент решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов. Среди них олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан.

Атлеты из РФ не смогут выступать на Играх-2018 под флагом своей страны из-за приостановления членства ОКР в МОК за нарушения антидопинговых правил на Олимпиаде-2014. При этом МОК оставил возможность для чистых российских спортсменов выступить на соревнованиях под олимпийским флагом и с надписью Olympic athlete from Russia (Олимпийский атлет из России) на форме.

Почему звезд России не пускают на Олимпиаду-2018? Специальный брифинг ОКР