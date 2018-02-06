Исинбаева пропускает сессию МОК из-за беременности

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом и член МОК Елена Исинбаева не приехала на 132-ю сессию комитета. Также на заседании отсутствуют эмир Катара шейх Тамим Бин Хамад Аль-Тани и представитель Таиланда Нат Индрапана. Напомним, что Исинбаева в данный момент готовится к рождению ребенка.
Какие еще гадости МОК сделает для России? Заседание LIVE
Чем ближе рождение ребёнка, тем чаще мне хочется ходить в зал. Такой вот эффект "гнездования" у меня 🙈 https://t.co/RAFpGsCTdk pic.twitter.com/pSvTOMc0bU– Yelena Isinbaeva (@yelenaisinbaeva) 4 февраля 2018 г.