03:48 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Исинбаева пропускает сессию МОК из-за беременности


Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом и член МОК Елена Исинбаева не приехала на 132-ю сессию комитета. Также на заседании отсутствуют эмир Катара шейх Тамим Бин Хамад Аль-Тани и представитель Таиланда Нат Индрапана. Напомним, что Исинбаева в данный момент готовится к рождению ребенка.

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