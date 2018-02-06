Исинбаева пропускает сессию МОК из-за беременности

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом и член МОК Елена Исинбаева не приехала на 132-ю сессию комитета. Также на заседании отсутствуют эмир Катара шейх Тамим Бин Хамад Аль-Тани и представитель Таиланда Нат Индрапана. Напомним, что Исинбаева в данный момент готовится к рождению ребенка.

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