Иржи Секач: "Сборная Чехии сможет добиться успеха на Олимпийских играх"

Нападающий сборной Чехии и "Ак Барса" Иржи Секач отметил непредсказуемость олимпийских хоккейных турниров. Также он пообещал, что игроки национальной команды сделают все для успешного выступления на предстоящих соревнованиях.

– Ты никогда не знаешь, кто победит на таком турнире, – цитирует "Р-Спорт" Секача. – Это не совсем плей-офф, сначала нужно пройти групповой турнир, а потом многое решит один матч. Случиться может все, но я уверен, что сборная Чехии может добиться успеха. Мы точно сделаем все для этого. Мы помним о победе в Нагано. Может, в этот раз сборной Чехии тоже удастся победить.

Для меня попадание на Олимпиаду – одно из самых больших достижений в карьере. Знаю, что в последнее время часто получал травмы в сборной Чехии, но надеюсь, что обойдусь без них на этот раз.

Напомним, Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане. В них не примут участия хоккеисты, выступающие в НХЛ.