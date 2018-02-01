Ирина Роднина: "Решение CAS ведет к тому, что будут сделаны выводы в отношении МОК"

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отметила, что решение CAS удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов демонстрирует непоследовательность решений МОК.

- Все это ведет к тому, что будут сделаны выводы в отношении МОК или ими самими, или другими странами, так как явно просматривается (в решениях МОК - ред) политика, во-вторых, непоследовательность решений, - приводит "Р-Спорт" слова Родниной. - Если ты совершил ошибку, у тебя есть право и возможность ее исправить, и это право дается всем спортсменам, кроме российских. Попытки уличить Россию в государственной допинговой политике не могут быть приняты ни одним здравомыслящим человеком.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в четверг удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) на аннулирование результатов Олимпиады в Сочи-2014 и пожизненное отстранение от Игр. Россияне вернули себе завоеванные медали и право претендовать на участие в Олимпиаде, если МОК пригласит их в Пхенчхан. Еще 11 апелляций удовлетворено частично. Спортсмены не прощены, награды домашней Олимпиады им не вернут и на Игры они могут приехать только через четыре года.