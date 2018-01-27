Ирина Аввакумова: "В Пхенчхане выступлю лучше, чем в Сочи"

Один из лидеров женской сборной России по прыжкам с трамплина Ирина Аввакумова заявила, что на Олимпийских играх-2018 она постарается выступить лучше, чем в Сочи. Отметим, что на домашних Играх россиянка заняла 16-е место.

– Если говорить о соревнованиях и ожиданий от них, могу с уверенностью сказать, что я готова, – цитирует "Р-Спорт" Аввакумову. – Главное, что бы за оставшиеся две недели не случилось ни каких форс-мажоров. Мы весь сезон направили на Олимпиаду, чтобы оптимальная форма пришлась на Корею, пока не вижу промахов. На какой результат рассчитываю? Это будет лучше, чем в Сочи (смеется).