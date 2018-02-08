Inside the Games: CAS частично удовлетворит апелляцию российских спортсменов

CAS удовлетворит частично удовлетворит апелляцию 47 российских спортсменов и тренеров, сообщает Inside the Games. Некоторых атлетов допустят на Олимпиаду-2018, а другим в приглашении будет отказано.

Напомним, выездная панель CAS в Пхенчхане сегодня рассматривает апелляцию 32 спортменов, которые подали иск на решение МОК не пригласить их на Игры в Пхенчхане. Одновременно с этим идут слушания дел еще 15 атлетов, которых ранее оправдал суд в Лозанне. Эти деела рассматривает группа арбитров, в которую вошли три человека: канадка Кэрол Робертс (председатель), швейцарец Бернхард Велтен и австралийка Зали Стеггалл.

РОССИЙСКИЕ СПОРТСМЕНЫ, ДЕЛА КОТОРЫХ В СРЕДУ ЗАСЛУШАЛ CAS

ШОРТ-ТРЕК

Виктор АН

Владимир ГРИГОРЬЕВ

Евгения ЗАХАРОВА

Денис АЙРАПЕТЯН

Артем КОЗЛОВ

БИАТЛОН

Антон ШИПУЛИН

Евгений ГАРАНИЧЕВ

Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ

Максим ЦВЕТКОВ

Ирина УСЛУГИНА

Дарья ВИРОЛАЙНЕН

Алексей ВОЛКОВ

БОБСЛЕЙ

Юлия ШОКШУЕВА

Дмитрий ПОПОВ

Роман КОШЕЛЕВ

ХОККЕЙ

Михаил НАУМЕНКОВ

Алексей БЕРЕГЛАЗОВ

Валерий НИЧУШКИН

Антон БЕЛОВ

Сергей ПЛОТНИКОВ

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Сергей УСТЮГОВ

Глеб РЕТИВЫХ

КОНЬКИ

Руслан МУРАШОВ

Екатерина ШИХОВА

Руслан ЗАХАРОВ

Анна ЮРАКОВА

Алексей ЕСИН

Юлия СКОКОВА

Елизавета КАЗЕЛИНА

Сергей ГРЯЗЦОВ

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Ксения СТОЛБОВА

Иван БУКИН

РОССИЙСКИЕ СПОРТСМЕНЫ, ДЕЛА КОТОРЫХ CAS ЗАСЛУШАЕТ В ЧЕТВЕРГ

СКЕЛЕТОН

Александр ТРЕТЬЯКОВ

Елена НИКИТИНА

Мария ОРЛОВА

Сергей ЧУДИНОВ (тренер)

ЛЫЖИ

Александр ЛЕГКОВ

Евгений БЕЛОВ

Максим ВЫЛЕГЖАНИН

Александр БЕССМЕРТНЫХ

Евгения ШАПОВАЛОВА

Наталья МАТВЕЕВА

КОНЬКИ

Александр РУМЯНЦЕВ

Артем КУЗНЕЦОВ

Ольга ФАТКУЛИНА

САНИ

Татьяна ИВАНОВА

Альберт ДЕМЧЕНКО (тренер)

Сегодня также стало известно, что апелляции подали еще 13 россиян - 6 спортменов ( Павел Кулижников, Денис Юсков, Александр Логинов, Ирина Старых, Татьяна Бородулина и Дмитрий Васильев), а также 7 человек персонала российских команд. Дела этих россиян рассмотрят другие судьи - египтянин Мохамед Абдель-Рауф (председатель), швейцарка Лоренс Боиссон и кореец Пак Джин-Вон.

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