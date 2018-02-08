Иностранцы хотят меняться формой с россиянами после Олимпиады-2018

Руководитель российской делегации на Олимпиаде в Пхенчхане, вице-президент ОКР Станислав Поздняков назвал форму отечественных спортсменов на Играх в Корее красивой и удобной. По его словам, интерес к экипировке российских олимпийцев проявляют зарубежные спортсмены.

- Хотим избежать политической демонстрации, - сказал Поздняков. - Много времени согласовывали с МОК экипировку. Форма красивая и удобная.

- Вас унижает это все как русского человека? - спросил иностранный журналист.

- Без комментариев. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Церемония открытия Игр состоится в пятницу и начнется в 14.00 по московскому времени.

Поздняков: Хотим избежать политической демонстрации. Много времени согласовывали с МОК экипировку. Форма красивая и удобная – Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 8 февраля 2018 г.

-Вас унижает это все как русского человека? - спросил иностранный журналист.

- Без комментариев – Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 8 февраля 2018 г.

Поздняков сказал, что иностранцы предлагают нашим меняться формой после Игр. Советую меняться с итальянцами - у них Армани! – Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 8 февраля 2018 г.

Вот форма россиян в Пхенчхане. А вам нравится?