08:47 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Иностранцы хотят меняться формой с россиянами после Олимпиады-2018

3

Руководитель российской делегации на Олимпиаде в Пхенчхане, вице-президент ОКР Станислав Поздняков назвал форму отечественных спортсменов на Играх в Корее красивой и удобной. По его словам, интерес к экипировке российских олимпийцев проявляют зарубежные спортсмены.

- Хотим избежать политической демонстрации, - сказал Поздняков. - Много времени согласовывали с МОК экипировку. Форма красивая и удобная.

- Вас унижает это все как русского человека? - спросил иностранный журналист.

- Без комментариев. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Церемония открытия Игр состоится в пятницу и начнется в 14.00 по московскому времени.

Вот форма россиян в Пхенчхане. А вам нравится?

Опрос

Должны ли спортсмены из России идти на церемонию открытия под белым флагом МОК?
голосовать
3
Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Serenky25

Все одеваемся так и идем на выборы голосовать, ну вы сами знаете за кого.

10:51

Курдин

считай экзотика, штучные экземпляры - фуфайки заключенных

10:25

Lunatic Pride

Конечно, через пару лет на интернет-аукционах будут продавать задораха

09:23