Илья Сорокин: "Такие люди, как Медведева – эталон спортсмена"

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин в интервью официальному сайту КХЛ отметил, что не думал о своем попадании в окончательный состав сборной на Олимпиаду-2018. Также хоккеист отметил, что внимательно следил за развитием событий вокруг допуска российских спортсменов к турниру.

– Состава сборной на Олимпиаду еще нет, но всем ясно, что вы – один из основных кандидатов на поездку в Пхенчан.

– Я бы не сказал, что думаю об этом каждый день. Безусловно, читаю новости в Интернете… Но голову себе точно не забиваю. Вплотную начну размышлять на эту тему только тогда, когда увижу окончательный состав. Просто надо работать, а там уж как сложится…

– Как восприняли всю эту ситуацию вокруг российской олимпийской команды?

– Ты не можешь на нее никак повлиять – вот главное. Конечно, я следил за развитием событий, особенно за судьбой ребят в одиночных видах спорта, за которых была борьба. Нельзя было допустить, чтобы такие люди, как, например, Женя Медведева, не поехали на игры. Они – эталон спортсмена.

– Если поедете, как будете ощущать себя в нейтральной форме?

– Все-таки, сначала нужно поехать.