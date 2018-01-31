Илья Ковальчук: "Жаль, что не пригласили Ана, Шипулина и Устюгова, но все равно у нас неплохая команда"

Нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук отметил, что задача его команды – подготовиться и сыграть, как можно лучше на Олимпийских играх-2018. Форвард также выразил сожаление в связи с неприглашением Виктора Ана, Антона Шипулина и Сергея Устюгова на Игры.

– Фигуристы у нас прекрасные, у нас шорт-трек, у нас есть олимпийский чемпион по сноуборду, – сказал Ковальчук. – Очень жаль, что не пригласили Виктора Ана, Антона Шипулина, Сергея Устюгова, которые были явными лидерами в своих сборных, в своих видах спорта. Это, конечно, полная несправедливость. Что касается нас, то мы можем контролировать только хоккей. Наша задача – подготовиться и сыграть, как можно лучше.

Напомним, 5 декабря 2017 года исполком МОК временно приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в связи с допинговым расследованием по нарушениям во время Олимпийских игр-2014 в Сочи и постановил организовать допуск спортсменов сборной на Игры-2018 в Пхенчхане при выполнении ряда критериев в качестве Олимпийских атлетов из России. Спортсмены не смогут демонстрировать национальные символы, должны выступать под флагом МОК, а в случае их победы будет звучать олимпийский гимн. Всего до участия в Олимпиаде были допущены 169 российских атлетов.