Илья Ковальчук: "На Олимпиаде хочется выиграть что-то большее, чем бронзовые медали"

Нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук заявил, что у всей национальной команды боевое настроение перед стартом Олимпиады-2018. Также хоккеист отметил, что надеется занять место выше третьего на турнире.

– Настроение боевое, – цитирует RT Ковальчука. – Все те ребята, которые приедут сегодня в Новогорск, думаю, едут с огромным желанием и понимают силу ответственности, которая на нас лежит. Я считаю, что все в отличной форме. Я не исключение. Это уже пятая олимпиада для меня и хочется выиграть что-то большее, чем бронзовые медали.