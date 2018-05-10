15:00 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Илья Каблуков: "Калинин удалением в финале Олимпиады, можно сказать, спас игру"

Олимпийский чемпион в составе сборной России Илья Каблуков в преддверии матча против Чехии на чемпионате мира-2018 поделился воспоминаниями о золотой результативной атаке в матче против Германии (4:3 ОТ) на Играх в Пхенчхане. Форвард предположил, что команде под руководством Олега Знарка было суждено победить.

 
Вчера. Пхенчхан. Россия - Германия - 4:3 ОТ. Эмоции нашей сборной после победного гола Кирилла Капризова в овертайме.Счастье на краю пропасти

– Финал, 2:11 до конца основного времени, удаление Сергея Калинина

– Слушайте, во-первых, этот человек, можно так сказать, спас игру. Если бы не его удаление, мог быть гол в наши ворота. Человек получил травму, спас команду. Честно, у меня не было мысли, что мы проиграли, и это конец. Мы с ребятами вышли в меньшинстве, завезли шайбу в зону соперника. Поначалу я даже не понял, что сняли вратаря, потому что была возня перед воротами, а тут приехал Никита Гусев и все решил.

– Именно вы ведь доставили шайбу в зону.

– Да, мы же в меньшинстве играли. Заехали в зону соперника и не слышали о том, что Кошечкина сняли. Нам никто даже не крикнул. Только потом, оказавшись на пятаке, я услышал, что нас уже пять человек. Шайба отлетела к Гусю, и он забил.  

– В финале "Запада" в 2015 году, когда решающий гол забивался, тоже ведь вы в зону соперника доставили шайбу.

– Когда Торесен забивал? Было дело. Честно, получилось так: увидел, отдал. После этого у меня спрашивали: "А если бы шайбу перехватили, атака могла в другую сторону пойти. Что бы тогда?". Но случилось так, как должно было произойти. Так же на Олимпиаде получилось – мы получили удаление. Значит, так было суждено.

– То есть вы фаталист?

– Ну, не прямо так. Но как по-другому это объяснить?

 
Воскресенье. Пхенчхан. Россия - Германия - 4:3 ОТ. Никита ГУСЕВ (№97), Кирилл КАПРИЗОВ (№77) и Павел ДАЦЮК.Тройка, которая спасла Россию

– Совпало многое. Маленький и ненадежный Зайденберг был на льду, хотя я бы его не выпустил, пусть и играли в большинстве. Шайба на крюк Гусева пришла. А он – парень мастеровитый.

– Но потом ведь было много моментов, когда человек бросал по пустым воротам, но не забивал. Немцы играли в большинстве. Могли держать шайбу эти две минуты, кататься в своей зоне, а соперник пусть как собачка бегает. И что мы тогда бы смогли сделать? Но немцы так делать не стали. Видимо, нам суждено было победить.

Фетисов говорил, что 55 секунд отделили Россию от позора. Вы с этим согласны?

– Тяжелый вопрос. Вроде бы на него и хочется ответить, а с другой стороны сложно найти ответ. Конечно, если бы мы проиграли, то было бы очень много негатива. Но мы же не проиграли. А зачем тогда говорить если бы да как бы? Надо просто смотреть на результат. Выиграли – значит это должно было случиться.   

– Когда Капризов забил – плакали или смеялись?

– Было опустошение. Не мог поверить, что все-таки это произошло. Что в 30 лет, первый раз поехав играть за сборную на такой серьезный турнир, выиграл золото. Поднял свой статус. Олимпийский чемпион есть олимпийский чемпион. (Игорь ЕРОНКО)

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!