Илья Каблуков: "Калинин удалением в финале Олимпиады, можно сказать, спас игру"

Олимпийский чемпион в составе сборной России Илья Каблуков в преддверии матча против Чехии на чемпионате мира-2018 поделился воспоминаниями о золотой результативной атаке в матче против Германии (4:3 ОТ) на Играх в Пхенчхане. Форвард предположил, что команде под руководством Олега Знарка было суждено победить.

– Финал, 2:11 до конца основного времени, удаление Сергея Калинина…

– Слушайте, во-первых, этот человек, можно так сказать, спас игру. Если бы не его удаление, мог быть гол в наши ворота. Человек получил травму, спас команду. Честно, у меня не было мысли, что мы проиграли, и это конец. Мы с ребятами вышли в меньшинстве, завезли шайбу в зону соперника. Поначалу я даже не понял, что сняли вратаря, потому что была возня перед воротами, а тут приехал Никита Гусев и все решил.

– Именно вы ведь доставили шайбу в зону.

– Да, мы же в меньшинстве играли. Заехали в зону соперника и не слышали о том, что Кошечкина сняли. Нам никто даже не крикнул. Только потом, оказавшись на пятаке, я услышал, что нас уже пять человек. Шайба отлетела к Гусю, и он забил.

– В финале "Запада" в 2015 году, когда решающий гол забивался, тоже ведь вы в зону соперника доставили шайбу.

– Когда Торесен забивал? Было дело. Честно, получилось так: увидел, отдал. После этого у меня спрашивали: "А если бы шайбу перехватили, атака могла в другую сторону пойти. Что бы тогда?". Но случилось так, как должно было произойти. Так же на Олимпиаде получилось – мы получили удаление. Значит, так было суждено.

– То есть вы фаталист?

– Ну, не прямо так. Но как по-другому это объяснить?

– Совпало многое. Маленький и ненадежный Зайденберг был на льду, хотя я бы его не выпустил, пусть и играли в большинстве. Шайба на крюк Гусева пришла. А он – парень мастеровитый.

– Но потом ведь было много моментов, когда человек бросал по пустым воротам, но не забивал. Немцы играли в большинстве. Могли держать шайбу эти две минуты, кататься в своей зоне, а соперник пусть как собачка бегает. И что мы тогда бы смогли сделать? Но немцы так делать не стали. Видимо, нам суждено было победить.

– Фетисов говорил, что 55 секунд отделили Россию от позора. Вы с этим согласны?

– Тяжелый вопрос. Вроде бы на него и хочется ответить, а с другой стороны сложно найти ответ. Конечно, если бы мы проиграли, то было бы очень много негатива. Но мы же не проиграли. А зачем тогда говорить если бы да как бы? Надо просто смотреть на результат. Выиграли – значит это должно было случиться.

– Когда Капризов забил – плакали или смеялись?

– Было опустошение. Не мог поверить, что все-таки это произошло. Что в 30 лет, первый раз поехав играть за сборную на такой серьезный турнир, выиграл золото. Поднял свой статус. Олимпийский чемпион есть олимпийский чемпион. (Игорь ЕРОНКО)