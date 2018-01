Илья Брызгалов: "Весь мир знает, кто такой Ковальчук"

Бывший вратарь, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов в интервью "СЭ" отметил, что не видит большой проблемы в том, что на Олимпийских играх-2018 не будет российского флага. По его мнению, в России любят раздуть из мухи слона "непонятным горе-ура-патриотизмом".

– Ждете Олимпиаду?

– Больше всего интересно, что будут говорить комментаторы (речь об американских. – Прим. "СЭ"), когда, скажем, Медведева выиграет. "Золотую медаль выиграла спортсменка из... из... а... а... from the very big country". Посмеюсь. Ведь весь мир знает, кто такая Евгения, кто такой Ковальчук. Это ж не из Буркина-Фасо люди. И их соперники прекрасно будут знать, кто перед ними стоит, и откуда эти люди. Не будет флага – и не будет. Что ж теперь, все планы перечеркивать? Любят у нас в стране панику навести, раздуть из мухи слона непонятным горе-ура-патриотизмом. Глотки рвут, давление у них поднимается, голова думать отказывается, и начинают сочинять с три короба. Еще больше себе бед. Разум отказывает.

– Было интересно наблюдать за тем, как после заявления Владимира Путина о поддержке участия под нейтральным флагом очень многие поменяли свое мнение.

– Это беда нашей страны. У нас хватает приспособленцев, у которых нет своего мнения. У тебя есть своя точка зрения, и она может быть отличной от позиции главы государства. Отличным хоть даже от всей страны. Если ты думаешь по-другому и можешь это обосновать – пожалуйста. А когда переобуваются на ходу после заявления президента – это же так стыдно. Ужас какой-то. (Игорь ЕРОНКО)

