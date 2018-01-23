"Икар" и Родченков. Фильм о допинге в российском спорте номинирован на "Оскар"

Документальный фильм "Икар" о допинговых махинациях в российском спорте был номинирован на престижную кинопремию "Оскар" в категории "Лучшая документальная картина", информирует официальный сайт премии.

На награду также претендуют картины: "Последние люди в Алеппо" о войне в Сирии и "Сильный остров" о расследовании убийства брата режиссера Йенса Форда.

В создании фильма "Икар" принимал участие бывший глав Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Он выступил информатором ВАДА при подготовке доклада независимого эксперта Ричарада Макларена.

Перед этим Родченков в интервью New York Times рассказал об организованной с его помощью системе допинговых махинаций в России во время, а также до и после Олимпийских игр-2014 в Сочи. По его словам, российские участники Игр применяли разработанный им стероидный коктейль, а спецсотрудники вскрывали их допинг-пробы для подмены.

Как ложь становится правдой. Что рассказал Родченков в фильме "Икар"