ИИХФ пока не планирует возобновлять переговоры с НХЛ по участию игроков в Олимпиаде

Международная федерация хоккея (ИИХФ) пока не планирует возобновлять переговоры с Национальной хоккейной лигой (НХЛ) относительно участия игроков в Олимпиаде 2018 года, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ИИХФ.

Сегодня комиссар НХЛ Гэри Беттмэн еще раз отметил, что ни один из игроков лиги не будет участвовать в Играх 2018 года. О данном решении НХЛ сообщила еще в апреле.

Ранее президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что окончательное решение по участию игроков НХЛ в ОИ-2018 может быть принято в июне, когда пройдет драфт НХЛ. При этом ИИХФ посоветовала федерациям включать в расширенный состав на Игры представителей НХЛ.



