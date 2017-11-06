ИИХФ не станет комментировать заявление Чернышенко до завершения расследования МОК

Международная федерация хоккея (ИИХФ) не будет комментировать заявление президента КХЛ Дмитрия Чернышенко до завершения расследования комиссии МОК, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу международной федерации. В субботу, 4 ноября, Чернышенко сообщил, что лига не отпустит на Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане игроков, если сборной России не разрешат выступать под своим флагом.

Как отметили в пресс-службе ИИХФ, организация активно сотрудничает с ФХР. Международная федерация не станет высказываться о заявлении Чернышенко "до тех пор, пока расследование не завершено".

Напомним, после доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинге в российском спорте МОК создал комиссии, которые возглавили Денис Освальд и Самуэль Шмидт. Первая перепроверяет допинг-пробы россиян с Олимпиады-2014 в Сочи, а вторая изучает информацию о якобы государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему.

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