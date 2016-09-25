ИИХФ не обсуждала участие игроков НХЛ в Играх-2018 на сегодняшнем заседании

Комиссар НХЛ Гэри Бэттмен подчеркнул, что вопрос участия игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 на сегодняшнем заседании ИИХФ в Торонто не обсуждался. Хоккеисты НХЛ принимают участие в Играх с 1998 года. По неофициальной информации, лига может не сделать паузу на Олимпиаду в Пхенчхане.

Мы не касались сегодня темы участия игроков НХЛ в Олимпиаде. Статус по данной ситуации остается прежним - все зависит от МОК и ИИХФ, - цитирует ТАСС Бэттмена. - Что касается переговоров, то мы к ним вернемся уже после Кубка мира.

В эти дни в Торонто проходит Кубок мира с участием сильнейших хоккеистов мира. Сборная России дошла до полуфинала, где уступила Канаде (3:5).