ИИХФ дала гарантии, что игрокам из НХЛ не разрешат выступить на Олимпиаде?

ИИХФ дала гарантии НХЛ, что игрокам из североамериканской лиги не разрешат выступить на Олимпийских играх-2018. Как информирует The Athletic со ссылкой на заместителя главы лиги Билл Дэйли, речь идет об игроках, у которых есть контракты с клубами НХЛ.

Напомним, что НХЛ объявила, что не будет останавливать регулярный чемпионат на время проведения Олимпиады-2018 (14-25 февраля), и вопрос участия игроков лиги на турнире в Пхенчхане закрыт.

В свою очередь российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин неоднократно заявлял, что собирается приехать на Игры в Корею.