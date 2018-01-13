Игорь Никитин: "Перерыв на месяц в КХЛ на время Олимпиады обернется проблемами для любого клуба

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин, который также возглавляет сборную Тарасова на Матче звезд, отметил, что атмосфера на мероприятии позитивная. Специалист также добавил, что перерыв на Олимпиаду является проблемой для любого клуба.

– Думаю, для любого клуба перерыв на Матч звезд проблема, – цитирует ТАСС Никитина. – Месяц перерыв, потом две игры, а затем для одних клубов начинается плей– офф, а для других сезон заканчивается. Мы работаем по факту, для всех это непросто, так как никто в этой ситуации не был.

По поводу заявки сборной, то тут не от меня все зависит. Поэтому не вижу смысла учитывать все эти слухи.

Атмосфера на Матче звезд позитивная, никакого давления, ответственности не было, есть позитивный опыт и позитивные эмоции. У меня для отказа уважительных причин не было. К тому же я работаю в КХЛ, это моя лига.