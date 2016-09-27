Игорь Ларионов: "НХЛ и МОК найдут компромисс, просто идет торговля"

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов уверен, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в Олимпиаде-2018, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. По его словам, между НХЛ и Международным олимпийским комитетом (МОК) идет торговля.

- Не думаю, что Олимпиада под угрозой, - сказал Ларионов. - Уверен, что компромисс будет найден. Не вижу аргументов, чтобы НХЛ не посылала лучших на Олимпиаду. Просто идет торговля.

Было бы здорово, если бы часть Кубка мира проводилась в Европе. Я поддерживаю эту идею. Пока никто не хочет его отдавать, но для рекламы НХЛ игра в Европе Кросби и компании - это было бы очень хорошо с точки зрения бизнеса.

Не думаю, что Кубок мира может сравниться с Олимпиадой по мировой популярности. Игроки очень хотят в ней участвовать. Все остальное решится за столом переговоров.

Потенциал у нашей сборной есть, люди, материал. Надо их только соединить. Нужен глубокий анализ. Бэбкок тоже не играет в Торонто в современный хоккей и в "Детройте" не играл - в отличие от нас при Боумэне. Но в сборной они создали систему, которая позволяет добиваться результата, а дальше у них будет только лучше.

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