Игорь Куперман: "В НХЛ отдают игроков за бесценок, и это всех устраивает"

Многолетний директор хоккейной информации "Виннипега" и "Финикса", ассистент генерального менеджера сборной России на Олимпиаде-2002 Игорь Куперман был шокирован решением НХЛ о недопуске хоккеистов лиги на Олимпийские игры-2018. По его словам, руководство НХЛ действует подобным образом, потому что не ощущает никакого противодействия.

- Уверен, что решение НХЛ не ехать на Олимпиаду стало для вас шоком, - вопрос Куперману.

- Как и для всех адекватных любителей нашей замечательной игры. К сожалению, прежний олимпийский девиз "быстрее, выше, сильнее" вышел из моды. На смену ему пришел новый - "богаче, дороже, жаднее". Последнего слова в словаре в такой форме нет, но думаю, что для нашего случая его можно использовать. Насчет причин решения, принятого НХЛ, повторяться бессмысленно, об этом я сам много говорил раньше. В то же время подчеркну следующий момент. Одна из сторон поступает столь радикальным образом потому, что не чувствует никакого противодействия. Хочется переделать всем известное выражение и сказать, что "если звезды не зажигаются, значит, это никому не нужно". Нынешнее положение дел, похоже, вполне устраивает все национальные федерации.

- А что они могли бы сделать?

- Это другой вопрос. НХЛ в Европе интересует только одно - игроки. Но при этом вы можете представить, чтобы за переход ведущего футболиста "Барселоны" в "Манчестер Юнайтед" была заплачена сумма, равная его недельной зарплате? За бесценок даже игрока из Восточной Европы не выкупишь. В хоккее никто и никогда не пытался узнать, каковы могут быть условия перехода. Слышны были только разговоры о том, что НХЛ - самая сильная и прекрасная лига, и с ней ничего нельзя поделать.

Ну, а как насчет НБА или МЛБ, хоть кто-нибудь когда-нибудь пытался выяснить, как там обстоят дела, сколько выплачивают за баскетболистов и бейсболистов Европы, Азии или Латинской Америки? А платить за будущую суперзвезду типа Кузнецова или Лайне деньги, в два раза меньшие, чем минимальный оклад хоккеиста НХЛ, или просто отдавать игроков за рукопожатие, это разве нормально? С таким же успехом можно каждую неделю заходить в ювелирный магазин, выбирать дорогое кольцо и отдавать за него тысячу рублей, а то и вовсе только красиво улыбнуться хозяину и похлопать его по плечу. Но в хоккее это почему-то всех устраивает. (Михаил ЗИСЛИС)

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