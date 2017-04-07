Игорь Кравчук: "В Овечкине говорит патриот и спортсмен"

Бывший защитник "Эдмонтона", "Оттавы" и "Калгари" Игорь Кравчук подчеркнул, что позиция нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина, который намерен принять участие в Олимпийских играх 2018 года, создала резонанс.

Ранее руководство НХЛ заявило о том, что хоккеисты лиги пропустят Игры в Пхенчхане. Капитан "Кэпиталз" и ряд других россиян, выступающих за океаном, не согласны с данным решением.

- В Овечкине говорит патриот и спортсмен, - начал Кравчук. - Он хочет выиграть самые большие соревнования в жизни. Причем это человек, во многом эпохальный для лиги и уже стал лучшим левым крайним. Шаг, сделанный персоной такого уровня, создал определенный резонанс.

- Каковы шансы на успех при таком прецеденте?

- Реакция наших энхаэловцев вызывает массу положительных отзывов, но все будет зависеть от руководителей клубов и решения лиги. Отпуская игроков на Олимпиаду, хозяин идет на риск, что игрок может получить травму или понизить качество игры команды. Даже при условии, что хозяин отпускает, неясно, захотят ли болельщики увидеть своих звезд даже на таком престижном турнире. Под вопросом будет и участие в плей-офф.

- Каково может быть наказание для самого игрока?

- Не думаю, что лига пойдет на дисквалификацию спортсменов такого уровня. Для лиги, клуба и самих игроков может вытекать масса последствий. Саша и хозяин клуба наверняка уже все обсудили, как и в лиге уже наметили санкции, которые могут быть наложены на игроков. Все регулируют многочисленные соглашения между лигой и профсоюзом. Надеемся, что НХЛ пересмотрит свое решение, ведь оно далеко от спорта. (Евгений БЕЛОУСОВ)