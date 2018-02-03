Игорь Гамула: "Наших олимпийцев выбивают из колеи, а МОК ведет себя очень вызывающе"

Бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула в интервью "СЭ" отметил, что он будет смотреть Олимпиаду-2018. По его словам, руководство страны приняло бы решение не ехать на Игры в Пхенчхане в том случае, если бы не было чемпионата мира-2018.

– Позвольте еще два вопроса про Олимпиаду в Корее. Вы собираетесь ее смотреть?

– Да. Считаю, что если бы не домашний чемпионат мира, наверняка наше руководство не повезло бы сейчас спортсменов в Корею. 100 процентов. Это лично мое мнение. Просто так относятся к нашей великой стране… Незаслуженно! Без флага, без гимна – все это сильно напрягает.

Морально наших олимпийцев выбивают из колеи. 28 спортсменов оправдали, а их надо внести в заявку до 4 февраля. А там уже, оказывается, квоты розданы… Короче, бред сумасшедших. МОК ведет себя очень вызывающе. Но что случилось – то уже случилось. Буду переживать за тех, кто туда поедет.

– А вы поймете тех, кто откажется выступать под нейтральным флагом?

– Да. Конечно, пойму. У каждого своя позиция, свое мнение. Это даже не обсуждается. Спортсмен в данном случае может все сам решить за себя. Такое бывает. Может быть, кто-то не захочет выступать, так как его товарища незаслуженно дисквалифицировали. Они все личности, имеют право на такой выбор. (Виталий АЙРАПЕТОВ)