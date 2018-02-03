17:42 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Игорь Гамула: "Наших олимпийцев выбивают из колеи, а МОК ведет себя очень вызывающе"

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Бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула в интервью "СЭ" отметил, что он будет смотреть Олимпиаду-2018. По его словам, руководство страны приняло бы решение не ехать на Игры в Пхенчхане в том случае, если бы не было чемпионата мира-2018.

 
Сегодня. Белек. &quot;Лудогорец&quot; - &quot;Арсенал&quot; - 1:0. Артем ДЗЮБА (справа) дебютировал в составе тульской команды.Игорь Гамула: "Дзюба точно не будет лишним на чемпионате мира"

– Позвольте еще два вопроса про Олимпиаду в Корее. Вы собираетесь ее смотреть?

– Да. Считаю, что если бы не домашний чемпионат мира, наверняка наше руководство не повезло бы сейчас спортсменов в Корею. 100 процентов. Это лично мое мнение. Просто так относятся к нашей великой стране… Незаслуженно! Без флага, без гимна – все это сильно напрягает.

Морально наших олимпийцев выбивают из колеи. 28 спортсменов оправдали, а их надо внести в заявку до 4 февраля. А там уже, оказывается, квоты розданы… Короче, бред сумасшедших. МОК ведет себя очень вызывающе. Но что случилось – то уже случилось. Буду переживать за тех, кто туда поедет.

– А вы поймете тех, кто откажется выступать под нейтральным флагом?

– Да. Конечно, пойму. У каждого своя позиция, свое мнение. Это даже не обсуждается. Спортсмен в данном случае может все сам решить за себя. Такое бывает. Может быть, кто-то не захочет выступать, так как его товарища незаслуженно дисквалифицировали. Они все личности, имеют право на такой выбор. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Lars Berger

Чем ближе Олимпиада, тем мощнее экспертный состав вступает в бой. Следующий - Карпин, 100%. Или Уткин.

20:02

Сталин И В 1945

=Максималист= А ты знаешь что при Сталине нас все боялись и уважали. У тех же прибалтов при слове Сталин начинают дрожать колени! А сейчас они плюют на Россию и ничего -всё можно. Так-что уважают в мире только силу. Будем сильными вся эта свора будет нас уважать и делать то что Россия скажет.

18:26

BeeBop

максималист...АУ...нет, "братушка" мы не одни, но только есть олимпийские комитеты, арбитражные органы, антидопинговые организации, ну в общем англо-сакцные/санкнцные организации...и я боюсь только одного, что вся перечисленная братия играет на два-три хода вперёд, чем мы: КАС оправдал, но дай ему "лишние" доказательства и они могут переменить своё мнение....а у нас выборы!!!

18:17