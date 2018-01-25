Хорошилов и Трихичев вошли в состав сборной России на Олимпиаду

Александр Хорошилов и Павел Трихичев вошли в состав сборной России по горнолыжному спорту для участия в Олимпийских играх в Пхенчхане. Ранее ОКР опубликовал список из 169 спортсменов, которые должны выступить в Корее.

Помимо Хорошилова и Трихичева, в состав команды включены Александр Андриенко, Анастасия Силантьева и Екатерина Ткаченко.

Напомним, во вторник стало известно, что МОК на данный момент решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов. Среди них олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан.

Российские спортсмены не смогут выступать на Играх-2018 под флагом своей страны из-за приостановления членства ОКР в МОК за нарушения антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи.

При этом МОК оставил возможность для чистых российских спортсменов выступить на соревнованиях в Пхенчхане под олимпийским флагом и с надписью Olympic athlete from Russia (Олимпийский атлет из России) на форме.