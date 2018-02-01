23:24 1 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Хайо Зеппельт: "В олимпийской антидопинговой лаборатории смогли открыть запломбированные пробы..."

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Пробирки &quot;Берлингер&quot; можно вскрыть голыми руками.Вскрыть пробы голыми руками. ВАДА признало, что система хранения допинг-проб несовершенна

Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт, который стал автором нескольких фильмов о допинге в России, рассказал о том, что в олимпийской антидопинговой лаборатории смогли открыть запечатанный образец пробирок. 

"По словам источника ARD в Пхенчхан: в олимпийской антидопинговой лаборатории смогли открыть запломбированные пробы. Эксперимент ARD доказан. Конфуз лаборатории. Вопрос: если бы это произошло с реальными образцами спортсменов: что бы это означало?", - написал Зеппельт на своей странице в Твиттере.

Напомним, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) рекомендовало МОК отказаться от новейшей модели пробирок Berlinger и вернуться к использованию модели предыдущего поколения, созданной в 2016 году перед Играми в Рио.

Как отмечается, пробы нового поколения легко вскрыть, не оставив следов. При этом необязательно их даже замораживать. Напомним, что пробирки нового поколения появились в сентябре 2017 года.

Вскрыть пробы голыми руками. ВАДА признало, что система хранения допинг-проб несовершенна

 
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КОММЕНТАРИИ (5)
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rusfed 2.0

Это новый тип пробирок. Не те, что были в Сочи.

08:33

andersen78

Опять след России? Русские шпионы это придумали.

05:45

Григорич

Получается их вскрыть могли все кому не лень (КНД, ВАДА, и др. желающие).

02:05

Семь ветров

Полную хню несут,типа нельзя нормально колбу сделать, да хотя б наклейку шлепнуть номерную, и все, хрен кто что замутит, хотя замуты существуют только в убогих мечтах западенцев.

00:18

NapoliFC

Так так оно и происходило, только занимались этим как раз ВАДА и Ко.

23:48 1 февраля