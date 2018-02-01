Хайо Зеппельт: "В олимпийской антидопинговой лаборатории смогли открыть запломбированные пробы..."

Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт, который стал автором нескольких фильмов о допинге в России, рассказал о том, что в олимпийской антидопинговой лаборатории смогли открыть запечатанный образец пробирок.
"По словам источника ARD в Пхенчхан: в олимпийской антидопинговой лаборатории смогли открыть запломбированные пробы. Эксперимент ARD доказан. Конфуз лаборатории. Вопрос: если бы это произошло с реальными образцами спортсменов: что бы это означало?", - написал Зеппельт на своей странице в Твиттере.
Напомним, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) рекомендовало МОК отказаться от новейшей модели пробирок Berlinger и вернуться к использованию модели предыдущего поколения, созданной в 2016 году перед Играми в Рио.
Как отмечается, пробы нового поколения легко вскрыть, не оставив следов. При этом необязательно их даже замораживать. Напомним, что пробирки нового поколения появились в сентябре 2017 года.
NEWS: According to ARD source in Pyeongchang: Olympic anti doping lab has been able to open sealed sample bottles in irregular manner. Like ARD experiment proved. Confusion at lab. Question: if this happened with real athletes‘ samples: what does that mean for results management?– Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 1 февраля 2018 г.
rusfed 2.0
Это новый тип пробирок. Не те, что были в Сочи.
08:33
andersen78
Опять след России? Русские шпионы это придумали.
05:45
Григорич
Получается их вскрыть могли все кому не лень (КНД, ВАДА, и др. желающие).
02:05
Семь ветров
Полную хню несут,типа нельзя нормально колбу сделать, да хотя б наклейку шлепнуть номерную, и все, хрен кто что замутит, хотя замуты существуют только в убогих мечтах западенцев.
00:18
NapoliFC
Так так оно и происходило, только занимались этим как раз ВАДА и Ко.
23:48 1 февраля