Хайо Зеппельт: "В олимпийской антидопинговой лаборатории смогли открыть запломбированные пробы..."

Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт, который стал автором нескольких фильмов о допинге в России, рассказал о том, что в олимпийской антидопинговой лаборатории смогли открыть запечатанный образец пробирок.

"По словам источника ARD в Пхенчхан: в олимпийской антидопинговой лаборатории смогли открыть запломбированные пробы. Эксперимент ARD доказан. Конфуз лаборатории. Вопрос: если бы это произошло с реальными образцами спортсменов: что бы это означало?", - написал Зеппельт на своей странице в Твиттере.

Напомним, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) рекомендовало МОК отказаться от новейшей модели пробирок Berlinger и вернуться к использованию модели предыдущего поколения, созданной в 2016 году перед Играми в Рио.

Как отмечается, пробы нового поколения легко вскрыть, не оставив следов. При этом необязательно их даже замораживать. Напомним, что пробирки нового поколения появились в сентябре 2017 года.