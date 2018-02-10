Хакеры атаковали серверы Олимпиады

Хакерская атака на серверы Олимпиады была зафиксирована во время проведения церемонии открытия Игр, информирует агентство Yonhap. В результате этого была нарушена работа телевидения по протоколу интернета в главном пресс-центре. Организаторам пришлось отключить серверы, из-за чего временно перестал работать сайт Олимпиады.

Работа сайта была восстановлена в 8.00 (3.00 по московскому времени) в субботу. В заявлении организаторов Игр отмечается, что были выявлены некоторые некритичные проблемы, которые никак не скажутся на безопасности спортсменов и зрителей.