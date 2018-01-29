Хафизуллин не принимает участия в тренировке сборной России

Защитник СКА и сборной России Динар Хафизуллин не принимает участие в тренировке национальной команды, которая начала подготовку к Олимпиаде в Пхенчхане. Он отсутствует в списке хоккеистов, которые вышли на занятие - помимо семерки защитников, попавших в российскую заявку на Игры, в нем указаны игроки обороны СКА Егор Рыков и Егор Яковлев, а также представитель "Автомобилиста" Никита Трямкин. О причинах отсутствия Хафизуллина пока не сообщается.
Сборная России в групповом турнире Олимпиады-2018 встретится со Словакией (14 февраля), Словенией (16 февраля) и США (17 февраля). (Алексей ШЕВЧЕНКО)
Наш
А что на льду делает Рыков? Он даже на пятый состав сборной России не тянет!
21:58
nefanat
а кто это - Хафизуллин?
21:05