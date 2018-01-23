11:49 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Губерниев - про недопуск Шипулина на Олимпиаду: "Я не знаю, что делать. У меня опускаются руки"

Дмитрий ГУБЕРНИЕВ. Фото Алексей ИВАНОВ
Дмитрий ГУБЕРНИЕВ. Фото Алексей ИВАНОВ
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что у него опускаются руки после информации о том, что биатлониста Антона Шипулина не допустили до участия в Олимпийских играх-2018Ранее стало известно, что Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов хоть и не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОК Денниса Освальда, но все равно не получили приглашение на Олимпиаду.

– Я не знаю, что делать. У меня опускаются руки. Больше мне сказать в этой ситуации нечего, – отметил Губерниев.

– С самим Шипулиным не связывались?

– А какой смысл?

– Чтобы поддержать.

– Пока не связывался. (Андрей СИЗЯКИН)

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КОММЕНТАРИИ (13)
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genry2012

Если б Губерниев был реальной Фигурой в ВГТРК, торпеда которую ему засадил Ростовцев при сотнях свидетелей не прошла бы для Павла так просто.

18:23

sidan123

А не надо было бензин ослиной мочой разбавлять.

14:24

MMT

У Губерниева лучше б не руки опустились, а закрылся рот!

13:54

Доктор со стажем

У него давно уже всё опустилось и не только руки....

13:49

Millwall82

У Губерниева какое-то демоническое лицо, видимо бухает крепко.

12:24

Александр 7

Не переживай Губерниев, сходи ещё на один властный приём, отдохни, покушай, выпей, сфотографируйся с кем- нибудь из правительства и успокоишься сразу...

12:15

spetrov

+-=0 - еще один дурачок, который ест котлеты с мухами?

12:12

spetrov

МОК тупо не пускает на Олимпиаду сильнейших российских спортсменов без объяснения причин. А потом все будут говорить, что "эти русские без допинга ничего не могут". Гениальный ход, только удивительно, что российские спортсмены на него купились. (с)

12:11

Koira

Губер иди греби, ан нет все равно за госсчет на ОИ поедет))

12:05

ivangroznii

У тебя-то что руки опускаются, языком же работаешь, да еще плохо. Хоть свои репортажи иногда просматриваешь?Стыдно не бывает, за свиней, скотин и т. д.Публичный человек, а хуже ямщика.Других то выражений интеллект не может придумать. Кроме того, научись отличать Словению от Словакии, Юрьеву от Юрловой ит.д. И вообще если сексуально озабочен, то надо идти комментатором в секс сайты.

12:05

Тропическая гемангиома Мовсисяна

Губернив в не последний человек на ВГТРК, надеюсь у наших телевизионщиков хватит ума не показывать этот водевиль круглосуточно, да еще и в прямом эфире))) отказ от трансляций соревнований Олимпиады будет достойным ответом, но похоже погоня за рейтингами теле-либерастню не остановит)))

12:03

wasp00000

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср----Пациент "Кащенко"-отпИсался!

12:01

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

Шут с ними -- с твоими руками!!! Главное, чтобы язык твой парализовало!!!!

11:55