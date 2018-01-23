Губерниев - про недопуск Шипулина на Олимпиаду: "Я не знаю, что делать. У меня опускаются руки"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что у него опускаются руки после информации о том, что биатлониста Антона Шипулина не допустили до участия в Олимпийских играх-2018. Ранее стало известно, что Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов хоть и не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОК Денниса Освальда, но все равно не получили приглашение на Олимпиаду.
– Я не знаю, что делать. У меня опускаются руки. Больше мне сказать в этой ситуации нечего, – отметил Губерниев.
– С самим Шипулиным не связывались?
– А какой смысл?
– Чтобы поддержать.
– Пока не связывался. (Андрей СИЗЯКИН)
Звезд России не пускают на Олимпиаду. LIVE! // Станислав Поздняков: "В списке участников Олимпиады больше нет Ана, Шипулина и Устюгова"
genry2012
Если б Губерниев был реальной Фигурой в ВГТРК, торпеда которую ему засадил Ростовцев при сотнях свидетелей не прошла бы для Павла так просто.
18:23
sidan123
А не надо было бензин ослиной мочой разбавлять.
14:24
MMT
У Губерниева лучше б не руки опустились, а закрылся рот!
13:54
Доктор со стажем
У него давно уже всё опустилось и не только руки....
13:49
Millwall82
У Губерниева какое-то демоническое лицо, видимо бухает крепко.
12:24
Александр 7
Не переживай Губерниев, сходи ещё на один властный приём, отдохни, покушай, выпей, сфотографируйся с кем- нибудь из правительства и успокоишься сразу...
12:15
spetrov
+-=0 - еще один дурачок, который ест котлеты с мухами?
12:12
spetrov
МОК тупо не пускает на Олимпиаду сильнейших российских спортсменов без объяснения причин. А потом все будут говорить, что "эти русские без допинга ничего не могут". Гениальный ход, только удивительно, что российские спортсмены на него купились. (с)
12:11
Koira
Губер иди греби, ан нет все равно за госсчет на ОИ поедет))
12:05
ivangroznii
У тебя-то что руки опускаются, языком же работаешь, да еще плохо. Хоть свои репортажи иногда просматриваешь?Стыдно не бывает, за свиней, скотин и т. д.Публичный человек, а хуже ямщика.Других то выражений интеллект не может придумать. Кроме того, научись отличать Словению от Словакии, Юрьеву от Юрловой ит.д. И вообще если сексуально озабочен, то надо идти комментатором в секс сайты.
12:05
Тропическая гемангиома Мовсисяна
Губернив в не последний человек на ВГТРК, надеюсь у наших телевизионщиков хватит ума не показывать этот водевиль круглосуточно, да еще и в прямом эфире))) отказ от трансляций соревнований Олимпиады будет достойным ответом, но похоже погоня за рейтингами теле-либерастню не остановит)))
12:03
wasp00000
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср----Пациент "Кащенко"-отпИсался!
12:01
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Шут с ними -- с твоими руками!!! Главное, чтобы язык твой парализовало!!!!
11:55