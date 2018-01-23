Губерниев - про недопуск Шипулина на Олимпиаду: "Я не знаю, что делать. У меня опускаются руки"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что у него опускаются руки после информации о том, что биатлониста Антона Шипулина не допустили до участия в Олимпийских играх-2018. Ранее стало известно, что Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов хоть и не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОК Денниса Освальда, но все равно не получили приглашение на Олимпиаду.

– Я не знаю, что делать. У меня опускаются руки. Больше мне сказать в этой ситуации нечего, – отметил Губерниев.

– С самим Шипулиным не связывались?

– А какой смысл?

– Чтобы поддержать.

– Пока не связывался. (Андрей СИЗЯКИН)

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