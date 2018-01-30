01:20 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Григорий Родченков: "Рядом со мной в любой момент может оказаться профессиональный киллер"

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Информатор ВАДА Григорий Родченков дал интервью Хайо Зеппельту по телефону, ради чего немецкий журналист прилетел в Нью-Йорк. Фильм о допинговой программе Сочи-2014 вышел на канале ARD.

- Я радуюсь каждому новому дню, радуюсь тому, что могу заниматься любимыми вещами, - приводит Зеппельт слова Родченкова. - Но как я могу оценивать свою безопасность, если рядом со мной в любой момент может оказаться профессиональный киллер?

Родченков заговорил! Беглый ученый дал интервью Зеппельту. Live

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КОММЕНТАРИИ (18)
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bibik.i

Думаю правой рукой Родченков будет обнимать статую свободы за талию, а в левой поднятой вверх будет держать шприц с "коктейлем дюшес".

09:46

ЕвгенАлексеич

Бойся Гриша, бойся!

09:07

Lunatic Pride

Хуже, что скорее рядом может оказаться непрофессиональный псих...

09:06

knyaz boltconskiy

Информатор ВАДА Григорий Родченков дал интервью Хайо Зеппельту по телефону, ради чего немецкий журналист прилетел в Нью-Йорк.____________________________А я думал что по телефону можно поговорить из любого места мира.Или он на роуминге сэкономить захотел?

08:49

bvp

Да, кто-то в Сибири уже чистит берданку.

08:23

bibik.i

Да это просто пиар, мэн явно страдает нарциссизмом. Скоро потребует установить со статуей свободы в usa свою такого же роста, будут как на ВДНХ парой стоять.

07:56

staerswimmer23

Основной, сам себя не похвалишь, никто не похвалит

07:27

Основной

Единственный вменяемый коммент на всю ветку от За Россию без допинга!. Остальное дураки и дороги.....

06:36

thunderclap

А пусть боится, что меркадер с ледорубом, обштыренный донельзя уже навострил лыжи. Сам от страха свихнется.

03:10

NapoliFC

Если Родченкова уберут, то это будет выгодно всем кроме России, идиот не понимает, что себе смерть зовет. Под это дело и чемпионат отберут и еще много, что сделают. Для того и Путина за уши притянули, чтобы мотив, как бы был. Глупенький, по-видимому, этот Родченков.

03:08

alex160554

Родченков: "Но как я могу оценивать свою безопасность, если рядом со мной в любой момент может оказаться профессиональный киллер?". Кому ты нафиг нужен? Слишком высоко оцениваешь свою персону.

03:02

AndruFka

Да пендосы же и шлёпнут - слишком много знает, всё уже сказал, проку им от него живого больше нет, а вот во внезапной смерти опять же можно обвинить Россию. Григорию сейчас самое безопасное место, как бы это ни казалось странным, в российской тюрьме...

02:37

Flamenco

Пусть будет пухом ему камень!

02:16

ЛокоМотив

скорее тебя прихлопнет какой нибудь такой же убогий

02:10

spetrov

rashlim +1. Кому он нужен. :)

01:57

rashlim

Да кому ты, на хрен, нужен? Но если он действительно трясётся от страха каждый день, это радует.

01:48

Maded

Если бы...

01:47

За Россию без допинга!

Будем надеяться, что с ним все будет хорошо. Человек практически в одиночку очистил наш спорт от многотонного слоя допинговой грязи. Мы ему еще всей страной будем в ноги кланяться, когда понимание придет

01:38