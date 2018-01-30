Григорий Родченков: "Рядом со мной в любой момент может оказаться профессиональный киллер"

Информатор ВАДА Григорий Родченков дал интервью Хайо Зеппельту по телефону, ради чего немецкий журналист прилетел в Нью-Йорк. Фильм о допинговой программе Сочи-2014 вышел на канале ARD.
- Я радуюсь каждому новому дню, радуюсь тому, что могу заниматься любимыми вещами, - приводит Зеппельт слова Родченкова. - Но как я могу оценивать свою безопасность, если рядом со мной в любой момент может оказаться профессиональный киллер?
Родченков заговорил! Беглый ученый дал интервью Зеппельту. Live
bibik.i
Думаю правой рукой Родченков будет обнимать статую свободы за талию, а в левой поднятой вверх будет держать шприц с "коктейлем дюшес".
09:46
ЕвгенАлексеич
Бойся Гриша, бойся!
09:07
Lunatic Pride
Хуже, что скорее рядом может оказаться непрофессиональный псих...
09:06
knyaz boltconskiy
Информатор ВАДА Григорий Родченков дал интервью Хайо Зеппельту по телефону, ради чего немецкий журналист прилетел в Нью-Йорк.____________________________А я думал что по телефону можно поговорить из любого места мира.Или он на роуминге сэкономить захотел?
08:49
bvp
Да, кто-то в Сибири уже чистит берданку.
08:23
bibik.i
Да это просто пиар, мэн явно страдает нарциссизмом. Скоро потребует установить со статуей свободы в usa свою такого же роста, будут как на ВДНХ парой стоять.
07:56
staerswimmer23
Основной, сам себя не похвалишь, никто не похвалит
07:27
Основной
Единственный вменяемый коммент на всю ветку от За Россию без допинга!. Остальное дураки и дороги.....
06:36
thunderclap
А пусть боится, что меркадер с ледорубом, обштыренный донельзя уже навострил лыжи. Сам от страха свихнется.
03:10
NapoliFC
Если Родченкова уберут, то это будет выгодно всем кроме России, идиот не понимает, что себе смерть зовет. Под это дело и чемпионат отберут и еще много, что сделают. Для того и Путина за уши притянули, чтобы мотив, как бы был. Глупенький, по-видимому, этот Родченков.
03:08
alex160554
Родченков: "Но как я могу оценивать свою безопасность, если рядом со мной в любой момент может оказаться профессиональный киллер?". Кому ты нафиг нужен? Слишком высоко оцениваешь свою персону.
03:02
AndruFka
Да пендосы же и шлёпнут - слишком много знает, всё уже сказал, проку им от него живого больше нет, а вот во внезапной смерти опять же можно обвинить Россию. Григорию сейчас самое безопасное место, как бы это ни казалось странным, в российской тюрьме...
02:37
Flamenco
Пусть будет пухом ему камень!
02:16
ЛокоМотив
скорее тебя прихлопнет какой нибудь такой же убогий
02:10
spetrov
rashlim +1. Кому он нужен. :)
01:57
rashlim
Да кому ты, на хрен, нужен? Но если он действительно трясётся от страха каждый день, это радует.
01:48
Maded
Если бы...
01:47
За Россию без допинга!
Будем надеяться, что с ним все будет хорошо. Человек практически в одиночку очистил наш спорт от многотонного слоя допинговой грязи. Мы ему еще всей страной будем в ноги кланяться, когда понимание придет
01:38