Григорий Родченков: "Рядом со мной в любой момент может оказаться профессиональный киллер"

Информатор ВАДА Григорий Родченков дал интервью Хайо Зеппельту по телефону, ради чего немецкий журналист прилетел в Нью-Йорк. Фильм о допинговой программе Сочи-2014 вышел на канале ARD.

- Я радуюсь каждому новому дню, радуюсь тому, что могу заниматься любимыми вещами, - приводит Зеппельт слова Родченкова. - Но как я могу оценивать свою безопасность, если рядом со мной в любой момент может оказаться профессиональный киллер?

Родченков заговорил! Беглый ученый дал интервью Зеппельту. Live