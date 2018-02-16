17:20 16 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Григорий Родченков: "Решение CAS оправдать россиян - позор и неуважение"

Григорий РОДЧЕНКОВ в 2016 году. Фото The New York Times
Григорий РОДЧЕНКОВ в 2016 году. Фото The New York Times
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Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков остался недоволен решением CAS оправдать российских спортсменов, дисквалифицированных МОК.

 
Григорий РОДЧЕНКОВ или человек, который выдает себя за него.Родченков попросил прощения. Что беглый ученый сказал в новом интервью

Ранее МОК аннулировал результаты 43 российских участников Игр в Сочи и пожизенно отстранил их от участия в Олимпиадах. CAS полностью удовлетворил апелляции 28 россиян и частично - еще 11 (отстранение от Олимпиады в Пхенчхане оставлено в силе, но пожизненная дисквалификация снята).

- Решение CAS по 39 атлетам было неприемлемым, - цитирует AP Родченкова. - У доказательств был высокий стандарт. CAS должен был учесть все доказательства вины россиян, предоставленные МОК и ВАДА. Этот процесс дает четкий сигнал чистым спортсменам, которые тоже заслуживают должного отношения: мы не заботимся о вас. 

Пренебрежение CAS к выводам доклада Макларена, комиссий Дениса Освальда и Самуэля Шмида - позор и неуважение. 

Российские спортсмены были целиком в курсе допинговых программ и следовали четким указаниям руководителей. Приношу извинения всем обманутым чистым спортсменам. 

Напомним, что оправданные спортсмены все равно не получили возможность выступить на Олимпиаде в Пхенчхане - МОК не выслал им приглашений, а CAS отклонил апелляции на недопуск.

Без лица. Новое явление Родченкова народу

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (15)
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gfotccffdr7ngayq

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog

23:37 16 февраля

bvp

У человека мания величия. Для сумасшедшего это нормально.

19:35 16 февраля

xxx5

Собака продолжает тявкать !!!

19:25 16 февраля

Сталин И В 1945

Гриня скоро к тебе придут! В гости !

19:19 16 февраля

Serenky25

Гриша харакири доделал..а это хто?

18:17 16 февраля

П_о_в_а_р

Весёлый© ---------------------- Ты как, дружище? Не приходил ли второй ты к тебе опять?)) Волнуюсь. ДЕРЖАТЬСЯ!!! На ранней стадии, говорят, шизофрения лечится вроде. З.Ы. Здоровья, бро. Ты нам нужен.

17:57 16 февраля

PLUT-IN

решение иуды не вешаться на осине гораздо большее оскорбление

17:55 16 февраля

NapoliFC

Так такое решение CAS потому что кроме трепа никаких доказательств нет, а есть давление на суд и фантазии свихнувшегося - "возможно уже трупа".

17:46 16 февраля

Излучение Гаврилова-Черенкова

CAS посчитал доказательства невероятными. Гриша, как ни делай пластику, если морда задницей - это навсегда.

17:45 16 февраля

Thomas_Boy_

Если увижу Родченкова, предложу ему спарринг.

17:45 16 февраля

Тропическая гемангиома Мовсисяна

Грусный в своем репертуаре))) полные шаровары наложил, но из рыгнул очередной вышиватный перл)))

17:42 16 февраля

shpasic

это который из пятерых Родченковых?

17:36 16 февраля

Весёлый©

Всё правильно сказал, но патриоты с упорством, достойным кота с мордой, вымазанной в сметане, продолжат отрицать очевидное.

17:33 16 февраля

Serg19700

Двойник разболтался.

17:30 16 февраля

diolym

.

17:28 16 февраля

Олимпиада Live!
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