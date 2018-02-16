Григорий Родченков: "Решение CAS оправдать россиян - позор и неуважение"

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков остался недоволен решением CAS оправдать российских спортсменов, дисквалифицированных МОК.

Ранее МОК аннулировал результаты 43 российских участников Игр в Сочи и пожизенно отстранил их от участия в Олимпиадах. CAS полностью удовлетворил апелляции 28 россиян и частично - еще 11 (отстранение от Олимпиады в Пхенчхане оставлено в силе, но пожизненная дисквалификация снята).

- Решение CAS по 39 атлетам было неприемлемым, - цитирует AP Родченкова. - У доказательств был высокий стандарт. CAS должен был учесть все доказательства вины россиян, предоставленные МОК и ВАДА. Этот процесс дает четкий сигнал чистым спортсменам, которые тоже заслуживают должного отношения: мы не заботимся о вас.

Пренебрежение CAS к выводам доклада Макларена, комиссий Дениса Освальда и Самуэля Шмида - позор и неуважение.

Российские спортсмены были целиком в курсе допинговых программ и следовали четким указаниям руководителей. Приношу извинения всем обманутым чистым спортсменам.

Напомним, что оправданные спортсмены все равно не получили возможность выступить на Олимпиаде в Пхенчхане - МОК не выслал им приглашений, а CAS отклонил апелляции на недопуск.

Без лица. Новое явление Родченкова народу