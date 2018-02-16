Григорий Родченков: "Решение CAS оправдать россиян - позор и неуважение"

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков остался недоволен решением CAS оправдать российских спортсменов, дисквалифицированных МОК.
Ранее МОК аннулировал результаты 43 российских участников Игр в Сочи и пожизенно отстранил их от участия в Олимпиадах. CAS полностью удовлетворил апелляции 28 россиян и частично - еще 11 (отстранение от Олимпиады в Пхенчхане оставлено в силе, но пожизненная дисквалификация снята).
- Решение CAS по 39 атлетам было неприемлемым, - цитирует AP Родченкова. - У доказательств был высокий стандарт. CAS должен был учесть все доказательства вины россиян, предоставленные МОК и ВАДА. Этот процесс дает четкий сигнал чистым спортсменам, которые тоже заслуживают должного отношения: мы не заботимся о вас.
Пренебрежение CAS к выводам доклада Макларена, комиссий Дениса Освальда и Самуэля Шмида - позор и неуважение.
Российские спортсмены были целиком в курсе допинговых программ и следовали четким указаниям руководителей. Приношу извинения всем обманутым чистым спортсменам.
Напомним, что оправданные спортсмены все равно не получили возможность выступить на Олимпиаде в Пхенчхане - МОК не выслал им приглашений, а CAS отклонил апелляции на недопуск.
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
23:37 16 февраля
bvp
У человека мания величия. Для сумасшедшего это нормально.
19:35 16 февраля
xxx5
Собака продолжает тявкать !!!
19:25 16 февраля
Сталин И В 1945
Гриня скоро к тебе придут! В гости !
19:19 16 февраля
Serenky25
Гриша харакири доделал..а это хто?
18:17 16 февраля
П_о_в_а_р
Весёлый© ---------------------- Ты как, дружище? Не приходил ли второй ты к тебе опять?)) Волнуюсь. ДЕРЖАТЬСЯ!!! На ранней стадии, говорят, шизофрения лечится вроде. З.Ы. Здоровья, бро. Ты нам нужен.
17:57 16 февраля
PLUT-IN
решение иуды не вешаться на осине гораздо большее оскорбление
17:55 16 февраля
NapoliFC
Так такое решение CAS потому что кроме трепа никаких доказательств нет, а есть давление на суд и фантазии свихнувшегося - "возможно уже трупа".
17:46 16 февраля
Излучение Гаврилова-Черенкова
CAS посчитал доказательства невероятными. Гриша, как ни делай пластику, если морда задницей - это навсегда.
17:45 16 февраля
Thomas_Boy_
Если увижу Родченкова, предложу ему спарринг.
17:45 16 февраля
Тропическая гемангиома Мовсисяна
Грусный в своем репертуаре))) полные шаровары наложил, но из рыгнул очередной вышиватный перл)))
17:42 16 февраля
shpasic
это который из пятерых Родченковых?
17:36 16 февраля
Весёлый©
Всё правильно сказал, но патриоты с упорством, достойным кота с мордой, вымазанной в сметане, продолжат отрицать очевидное.
17:33 16 февраля
Serg19700
Двойник разболтался.
17:30 16 февраля
diolym
.
17:28 16 февраля