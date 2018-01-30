01:30 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Григорий Родченков: "Перед Пекином-2008 все наши легкоатлеты были под допингом"

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Информатор ВАДА Григорий Родченков дал интервью Хайо Зеппельту по телефону, ради чего немецкий журналист прилетел в Нью-Йорк. Фильм о допинговой программе Сочи-2014 вышел на канале ARD.

- Перед Пекином все было просто. Мы могли делать все, что хотели, - приводит Зеппельт слова Родченкова. - Все наши легкоатлеты были под допингом. Между Пекином-2008 и Лондоном-2012 мы изменили стратегию маскировки (имеются в виду пробирики). Мы контролировали все.

Родченков заговорил! Беглый ученый дал интервью Зеппельту. Live

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КОММЕНТАРИИ (7)
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исперов22081973

Гнида ведь говорит мы могли делать всё,что хотели.А кто мы? Признание,что англосаксы делали,что хотели!.Он не наш и сам признался.

10:02

usuns

а в пекине тоже гэбэшники дырку в стене проделали7)

09:56

staerswimmer23

bvp, везде наши фсбшники пробирки вскрывали и до сих пор вскрывают (ну раз наши продолжают выигрывать ЧМ), они проникли во все лаборатории мира. Это уже даже не государственная, а МЕЖДУНАРОДНАЯ допинг система!

09:03

bvp

Чё он там контролировал??? Мы что выиграли олимпиаду в Пекине? Или в Ванкувере?

08:20

spetrov

NapoliFC, не говори. :)

03:21

NapoliFC

Пьяные, с медведями, балалайками и "Дюшесом".

02:54

spetrov

И этим словам тоже нет подтверждений, но джентльменам сейчас принято верит на слово. Тем более, как мы знаем, чем больше ложь... :) Он и в самом деле на всю голову больной. :)

02:00