Григорий Родченков: "Перед Пекином-2008 все наши легкоатлеты были под допингом"

Информатор ВАДА Григорий Родченков дал интервью Хайо Зеппельту по телефону, ради чего немецкий журналист прилетел в Нью-Йорк. Фильм о допинговой программе Сочи-2014 вышел на канале ARD.

- Перед Пекином все было просто. Мы могли делать все, что хотели, - приводит Зеппельт слова Родченкова. - Все наши легкоатлеты были под допингом. Между Пекином-2008 и Лондоном-2012 мы изменили стратегию маскировки (имеются в виду пробирики). Мы контролировали все.

Родченков заговорил! Беглый ученый дал интервью Зеппельту. Live