Грайсс не сыграет на Олимпиаде из-за "лайка" Трампа в Инстаграме?

Вратарь сборной Германии Томас Грайсс может быть исключен из состава команды и пропустить Олимпиаду-2018, сообщает Sport1. Причиной такого решение немецких спортивных чиновников может стать активность спортсмена в соцсетях.

Грайсс "лайкнул" в Инстаграме картинку с изображением Адольфа Гитлера с подписью "Никогда не был осужден, как и Хиллари (Клинтон. – Прим. "СЭ"). Также голкиперу понравилась фотожаба, на которой президент США Дональд Трамп держит в руках отрубленную голову Клинтон, которая была его соперницей на прошедших выборах.

Глава Олимпийской спортивной конфедерации Германии Альфонс Хорманн назвал действия хоккеиста "политическим экстремизмом", заявив, что это не имеет ничего общего со спортом. Отметим, что Грайсс уже убрал "лайки" со всех записей, после того как им заинтересовались немецкие чиновники.