Готовность Кореи к Олимпиаде-2018 - 97 процентов

Министр культуры, спорта и туризма Кореи То Чон Хван заявил, что инфраструктура для проведения зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане будет готова к октябрю. Он подчеркнул, что проблем в приготовлении объектов к соревнованиям нет.

- Все приготовления к Олимпиаде, в том что касается строительства, инфраструктуры, транспорта и жилья, будут окончены в октябре, все эти проекты завершены на 97 процентов, - цитирует ТАСС То Чон Хвана. - Подготовка идет гладко, без каких-либо проблем.

Также министр отметил, что скоростной поезд между Сеулом и Канныном, где пройдут соревнования по керлингу, катанию на коньках, шорт-треку, фигурному катанию, а также часть матчей олимпийского хоккейного турнира, начнет курсировать уже в декабре. Время в пути составит 1час 10 минут (расстояние между городами 240 км, дорога на машине - около 4 часов. - Прим. "СЭ").