Гофман и Оленин – кандидаты от КХЛ на обслуживание матчей Олимпиады-2018

Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов подчеркнул, что российские судьи Роман Гофман и Константин Оленин являются кандидатами от лиги на обслуживание матчей олимпийского турнира в Пхенчхане.

Гофман год назад был одним из двух главных арбитров, обслуживавших финал чемпионата мира в Москве между сборными Канады и Финляндии.

– Международная федерация хоккея определится со списком арбитров только к 1 декабря. Могу только сказать, какие кандидаты на обслуживание матчей Олимпиады именно от КХЛ, а не от страны, – приводит ТАСС слова Анисимова. – Это пять человек, которые находятся в лонг-листе на Олимпиаду: главные судьи россияне Роман Гофман и Константин Оленин, чехи Мартин Фране и Антонин Ержабек, белорус Максим Сидоренко.