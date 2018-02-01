Глава USADA: "Беспрецедентное нападение России на честную игру жутко воняет"

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт негативно относится к решению CAS удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов. Напомним, их результаты в Сочи-2014 были признаны, а дисквалификация от Олимпийских игр отменена.
– Беспрецедентное нападение России на честную игру подрывает доверие общества к олимпийскому движению, – цитирует AP Тайгерта. – Эти случаи в преддверии Олимпийских игр несправедливы, и поэтому целостность Игр подорвана. Все это жутко воняет, а кошмар для чистых спортсменов продолжается. Это должно измениться.
пошливы
Это слова директора мировой КАНАЛИЗАЦИИ имени Адольфа Гитлера.
22:08
rad19
это от Тайгерта вонь несусветная.....
21:47
doomkapnz
дышите глубже
20:56
Гаттузо Крут!!!!!!#!
сказал здюк оправдавший гатлина и целую кучу стероидных пиндосских бройлеров! у-ха-ха
20:37
AndreyIvanovich
Спортсмены теперь живут по принципу "чужой среди своих"
20:31
Dymanomashina
ГЛАВА USADA: "БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ НАПАДЕНИЕ РОССИИ НА ЧЕСТНУЮ ИГРУ......" -Напали, это то что в суд по правам человека обратились? Ну, чай уже не 42-й. Нельзя сказать "Заключенные Освенцима беспрецидентно напали на руководство лагеря, обратившись в Красный Крест." А хотелось бы, да ,Амэрика??!
20:12
Cap. Morgan
Генри Морган Решение CAS пока ничем не подкреплено. Где собственно мотивировочная часть? Хотелось бы прочитать. 19:26 //////////////////////// комиссия МОКа прям мотивировала мотивировала решение)) особенно Фурнерон)
19:53
AndruFka
Вот это у него бомбануло-то!!!
19:49
24 октября
Основное последствие сегодняшнего решения - будущая смена состава CAS на лояльный к MOC WADA USADA. Потому что для запада это конечно и хрен и редька в одном флаконе.
19:45
Весёлый©
Тайгерт получал угрозы убить его во время процесса над Армстронгом, так что комментов ненависти от русских патриотов точно не испугается.
19:34
kolos249
Англосаксы бьются в истерике. Пошло не по их сценарию.
19:29
П_о_в_а_р
Четвёртые суткиииии пылает станицааааа...))))))))))) Знатно рвануло.)))
19:27
Генри Морган
Решение CAS пока ничем не подкреплено. Где собственно мотивировочная часть? Хотелось бы прочитать.
19:26
Джерри. Без Тома.
Надо было эту речь Серене доверить. Тогда бы всех проняло.
19:25
shpasic
xD
19:17
ЗА Россию!
Воняют только америкосы,всегда и везде,из-за них всегда войны в мире.А Россию бояться,остаеться только на невиновных спортсменов давить.
19:16
Gamzat80
Ждём расследований ФБР и минюста США относительно коррупции в CAS.
19:09