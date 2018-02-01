18:59 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Глава USADA: "Беспрецедентное нападение России на честную игру жутко воняет"

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Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт негативно относится к решению CAS удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов. Напомним, их результаты в Сочи-2014 были признаны, а дисквалификация от Олимпийских игр отменена.


– Беспрецедентное нападение России на честную игру подрывает доверие общества к олимпийскому движению, – цитирует AP Тайгерта. – Эти случаи в преддверии Олимпийских игр несправедливы, и поэтому целостность Игр подорвана. Все это жутко воняет, а кошмар для чистых спортсменов продолжается. Это должно измениться.

Сочинцы оправданы. Ждем возвращения флага?

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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КОММЕНТАРИИ (17)
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пошливы

Это слова директора мировой КАНАЛИЗАЦИИ имени Адольфа Гитлера.

22:08

rad19

это от Тайгерта вонь несусветная.....

21:47

doomkapnz

дышите глубже

20:56

Гаттузо Крут!!!!!!#!

сказал здюк оправдавший гатлина и целую кучу стероидных пиндосских бройлеров! у-ха-ха

20:37

AndreyIvanovich

Спортсмены теперь живут по принципу "чужой среди своих"

20:31

Dymanomashina

ГЛАВА USADA: "БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ НАПАДЕНИЕ РОССИИ НА ЧЕСТНУЮ ИГРУ......" -Напали, это то что в суд по правам человека обратились? Ну, чай уже не 42-й. Нельзя сказать "Заключенные Освенцима беспрецидентно напали на руководство лагеря, обратившись в Красный Крест." А хотелось бы, да ,Амэрика??!

20:12

Cap. Morgan

Генри Морган Решение CAS пока ничем не подкреплено. Где собственно мотивировочная часть? Хотелось бы прочитать. 19:26 //////////////////////// комиссия МОКа прям мотивировала мотивировала решение)) особенно Фурнерон)

19:53

AndruFka

Вот это у него бомбануло-то!!!

19:49

24 октября

Основное последствие сегодняшнего решения - будущая смена состава CAS на лояльный к MOC WADA USADA. Потому что для запада это конечно и хрен и редька в одном флаконе.

19:45

Весёлый©

Тайгерт получал угрозы убить его во время процесса над Армстронгом, так что комментов ненависти от русских патриотов точно не испугается.

19:34

kolos249

Англосаксы бьются в истерике. Пошло не по их сценарию.

19:29

П_о_в_а_р

Четвёртые суткиииии пылает станицааааа...))))))))))) Знатно рвануло.)))

19:27

Генри Морган

Решение CAS пока ничем не подкреплено. Где собственно мотивировочная часть? Хотелось бы прочитать.

19:26

Джерри. Без Тома.

Надо было эту речь Серене доверить. Тогда бы всех проняло.

19:25

shpasic

xD

19:17

ЗА Россию!

Воняют только америкосы,всегда и везде,из-за них всегда войны в мире.А Россию бояться,остаеться только на невиновных спортсменов давить.

19:16

Gamzat80

Ждём расследований ФБР и минюста США относительно коррупции в CAS.

19:09