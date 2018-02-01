Глава USADA: "Беспрецедентное нападение России на честную игру жутко воняет"

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт негативно относится к решению CAS удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов. Напомним, их результаты в Сочи-2014 были признаны, а дисквалификация от Олимпийских игр отменена.



– Беспрецедентное нападение России на честную игру подрывает доверие общества к олимпийскому движению, – цитирует AP Тайгерта. – Эти случаи в преддверии Олимпийских игр несправедливы, и поэтому целостность Игр подорвана. Все это жутко воняет, а кошмар для чистых спортсменов продолжается. Это должно измениться. Сочинцы оправданы. Ждем возвращения флага?