Глава оргкомитета "Пхенчхан-2018" не считает решение НХЛ по Олимпиаде окончательным

Глава оргкомитета "Пхенчхан-2018" Ли Хи Бом считает, что пока рано говорить об окончательном решении НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду. Он отметил, что у него состоялась полезная встреча с президентом Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем.

– Думаю, что решение НХЛ по Олимпиаде – не окончательное, – приводит АР слова Ли Хи Бома. – Еще есть время для обсуждения этого вопроса. Лично я готов встретиться с руководителями НХЛ в любом месте, где бы им было удобно. Пока не сделано официальное заключение – нельзя точно ничего говорить.

Сегодня у меня состоялась очень полезная встреча с Рене Фазелем. Мы обсудили развитие олимпийских объектов.