Глава оргкомитета Игр в Пхенчхане: "Сохраняем надежду на то, что НХЛ к нам приедет"

Глава организационного комитета Игр в Пхенчхане Ли Хи-Биом надеется на то, что игроки НХЛ все же приедут на Олимпиаду 2018 года. По его словам, это будет выгодно для самой лиги.

Напомним, ранее НХЛ объявила, что не будет останавливать регулярный чемпионат на время проведения Игр-2018, поэтому игроки лиги не смогут выступить в Пхенчхане.

- Мы продолжаем переговоры с НХЛ. У нас есть определенные доводы. Расстояние между Пхенчханом и Пекином - меньше, чем между Нью-Йорком и Чикаго. Они должны это принимать во внимание. Нам есть что предложить, но дальнейшие переговоры все равно будут непростыми. Однако мы сохраняем надежду на то, что НХЛ к нам приедет. Это будет правильно для нее самой.

Зимние виды спорта - изначально европейские. Но мы продвигали эту тему среди молодежи, и это привело к определенному успеху. В том числе - в плане хоккея. Мы ожидаем, что наша сборная покажет всем, как мы продвинулись, и на следующем ЧМ, и на Олимпиаде. (Игорь ЕРОНКО)