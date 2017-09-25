Глава НОК Кореи уверен, что ни одна из стран не откажется от Олимпиады в Пхенчхане

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Кореи Ли Ки Хын отметил, что напряженная политическая ситуация на Корейском полуострове не заставит страны отказаться от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане.

Ранее представители нескольких стран допустили вероятность пропуска Игр, если не будет гарантирована безопасность. По словам Ли Ки Хына, правительство Кореи тесно сотрудничает с ООН и Международным олимпийским комитетом в целях обеспечения безопасности.

– Я знаю, что некоторые люди обеспокоены ситуацией с КНДР, но они не говорили, что не будут участвовать в Олимпиаде, – цитирует Yonhap News Agency Ли Ки Хына. – Я думаю, что все приедут.



