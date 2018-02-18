Глава НОК извинился перед волонтерами после конфликта на Олимпиаде

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Кореи Ли Ки Хын извинился перед волонтерами после конфликта, поторый произошел в центре "Альпензия" на Олимпиаде-2018, сообщает Insidethegames. Функционер в резкой форме общался с обслуживающим персоналом, который просил того покинуть место, зарезервированное для представителей МОК.

По информации источника, у Ли Ки Хына не было аккредитации, которая давала бы ему право занять данное место.

- Как мне известно, Ли мог находиться в той зоне, - сказал представитель оргкомитета Игр-2018. - Думаю, история подошла к концу. НОК уже выступил с заявлением. Не думаю, что оргкомитет и МОК нужно как-то комментировать случившееся.