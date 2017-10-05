Глава НОК Германии: "Пойму, если спортсмены не захотят приезжать на Игры в Пхенчхане"

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Германии Альфонс Херманн отметил, что поймет спортсменов, которые откажутся ехать на Олимпиаду в Пхенчхане. Ранее представители нескольких стран допустили вероятность пропуска Игр, если не будет гарантирована безопасность, и напряженность на Корейском полуострове из-за активного развития КНДР своей ракетно-ядерной программы продолжится.

– Конечно, никто не обязан выступать в Пхенчхане, – цитирует Херманна Stuttgarter Zeitung. – У людей разные чувства и мнения на этот счет. Я пойму, если спортсмены не захотят приезжать на Игры, потому что не чувствуют себя в безопасности или достаточно комфортно. Безопасность – прежде всего. Если в какой-то момент времени появляется риск, который неоправдан или слишком опасен, мы все знаем, что нужно делать.