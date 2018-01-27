Глава Федерации санного спорта России поедет на Олимпиаду как член исполкома FIL

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт будет присутствовать на Олимпиаде в Пхенчхане качестве официального лица. Как сообщила руководительница, она поедет в Корею как член исполкома Международной федерации санного спорта (FIL).

- Я еду на Олимпиаду. Как официальное лицо и член исполкома международной федерации, - цитирует ТАСС Гарт.

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко, в свою очередь, не сможет присутствовать на Олимпиаде из-за пожизненной дисквалификации, наложенной на него Международным олимпийским комитетом. Гарт является членом исполкома FIL c 2014 года, президентом ФССР - с 2012 года.