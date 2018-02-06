Глава CAS: "32 российских спортсмена снова подали апелляции"

Глава Спортивного арбитражного суда (CAS) Джон Коутс назвал число российских спортсменов, которые решили обжаловать решения комиссий МОК не выдавать им приглашения на Игры-2018. Ранее МОК отказал в приглашениях 15 спортсменам, которые были оправданы судом в связи с обвинениями в допинговых махинациях.

– Мы продолжим совершенствоваться и работать над собой, – сказал Коутс. – Сегодня утром 32 российских спортсмена снова обратились в CAS и швейцарские суды, чтобы обжаловать решения комиссий МОК. Будем рассматривать эти дела уже здесь – в Пхенчхане. ​Пока мы не знаем, что делать с этими 32 апелляциями, и кто именно их подал. Все очень запутанно.

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