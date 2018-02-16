Германия впервые завершила соревновательный день Олимпиады без золота. Россия - 15-я в медальном зачете

Седьмой соревновательный день Олимпиады-2018 сложился неудачно для сборной Германии. Впервые за Игры в Пхенчхане немцы завершили день, не выиграв ни одного золота. Кроме того, они вообще не завоевали ни одной награды. Несмотря на это, Германия осталась лидером общего зачета с 9 золотыми, 2 серебряными и 4 бронзовыми медалями.

Второй по-прежнему идет Норвегия (6-8-5), также обошедшаяся сегодня без золота. По числу наград высшей пробы ее догнала Голландия (6-5-2).

Сборная России 16 февраля завоевала одно серебро и две бронзы. Серебряную медаль завоевал скелетонист Никита Трегубов. Конькобежка Наталья Воронина стала третьей на 5000 м, а лыжник Денис Спицов также показал третий результат в индивидуальной гонке на 15 км.

В медальном зачете россияне идут 15-ми.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018