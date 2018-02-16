Германия впервые завершила соревновательный день Олимпиады без золота. Россия - 15-я в медальном зачете

Седьмой соревновательный день Олимпиады-2018 сложился неудачно для сборной Германии. Впервые за Игры в Пхенчхане немцы завершили день, не выиграв ни одного золота. Кроме того, они вообще не завоевали ни одной награды. Несмотря на это, Германия осталась лидером общего зачета с 9 золотыми, 2 серебряными и 4 бронзовыми медалями.
Второй по-прежнему идет Норвегия (6-8-5), также обошедшаяся сегодня без золота. По числу наград высшей пробы ее догнала Голландия (6-5-2).
Сборная России 16 февраля завоевала одно серебро и две бронзы. Серебряную медаль завоевал скелетонист Никита Трегубов. Конькобежка Наталья Воронина стала третьей на 5000 м, а лыжник Денис Спицов также показал третий результат в индивидуальной гонке на 15 км.
В медальном зачете россияне идут 15-ми.
diolym
ОАР-овцы -- гоу хоум ""рассея"" будет "в зачёте" только в пределах госуд. границы!!! На лямпиаде НЕТ такой страны!!! И это С.М.И. прекрасно ЭТО знает... Может хватит пафосную ахинею нести???? 18:31 = = = = == = = = == Что, гадёныш, корёжит тебя от слова Россия? Это хорошо.
23:46 16 февраля
gfotccffdr7ngayq
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
23:36 16 февраля
kongubin
Сильвер, не "даже у белорусов", а "и у белорусов"!
21:00 16 февраля
Джон....Сильвер
Мда, даже у белорусов золото уже есть...
19:41 16 февраля
I love sports
Невероятно,но даже в таком урезанно-молодёжном составе русские имеют одинаковое кол-во медалей с американцами!!!Если такое равенство сохранится и по окончанию олимпиады,не представляю,что будет с зачинщиками всех этой русофобской истории.
19:12 16 февраля
ОАР-овцы -- гоу хоум
""рассея"" будет "в зачёте" только в пределах госуд. границы!!! На лямпиаде НЕТ такой страны!!! И это С.М.И. прекрасно ЭТО знает... Может хватит пафосную ахинею нести????
18:31 16 февраля