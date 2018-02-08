Генсек ООН призвал к перемирию на время Олимпиады-2018

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к соблюдению олимпийского перемирия на время Игр в корейском Пхенчхане. В письменном послании административный глава всемирной организации напомнил, что уважение этой древней традиции как никогда важно в свете того, что соревнования будут проводиться на Корейском полуострове.

- Я призываю все конфликтующие стороны соблюдать олимпийское перемирие в ходе Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхенчхане, - приводит ТАСС слова Гутерриша. - Пусть олимпийский огонь сияет, подобно маяку солидарност пи человечества. Пусть олимпийское перемирие поможет распространить культуру мира.

Он напомнил, что традиция заключения перемирия на время спортивных состязаний уходит корнями в античную историю. Зародившись в Древней Греции в VIII веке до н. э., она давала возможность спортсменам безопасно прибыть к месту состязаний, а затем вернуться домой. В 1992 году с призывом соблюдать "олимпийское перемирие" (греч. экехейрию) выступил Международный олимпийский комитет. Спустя год эту инициативу поддержала Генеральная Ассамблея ООН, принявшая резолюцию 48/11.

С тех пор каждые два года - перед зимней и летней Олимпиадами - страны-хозяйки Игр предлагают свой текст резолюции ГА под общепринятым названием "Утверждение мира и построение более счастливой жизни на планете посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов".