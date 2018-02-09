Генсек ООН: "МОК является голосом спорта"

За несколько часов до церемонии открытия Олимпиады-2018 президент МОК Томас Бах встретился с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришом. Они обсудили многие области сотрудничества между двумя организациями в 2018 году.
- Олимпийский дух является самым важным символом международного мира, существует так много конфликтов и жертв, - цитирует olympic.org Гутерриша. - Олимпийский дух позволяет людям с разных концов света быть вместе, уважать друг друга, относиться друг к другу толерантно и с взаимопониманием.
МОК является голосом спорта. МОК представляет те же ценности, которые породили создание Организации Объединенных Наций.
agavr
Главные ценности у этих господ -ложь,лицемерие , подлость. Бесы )
13:03
Haiaxi
Какое лицемерие!
12:40
Felix BARSA
Позор МОК и их грязным делишкам!!! Вот что нужно было сказать в ООН!
12:13
Vittorio-049
теперь оон завякал! будто никто не знает во что превратился мок и спорт в целом
12:08
alur66
ООН, МОК-РАЗГОНЯТЬ ДАВНО ПОРА ЭТИ ПЕРЕЖИТКИ ПРОШЛОГО ВЕКА.
11:56
NapoliFC
МОК является голосом бабла из США, а также ФБР/ЦРУ и прихлебателей аля Норвегия.
11:55
Tribunal Z
То что ООН надо распускать, уже давно известно. Что и требовалось доказать, судя по этой речи
11:52