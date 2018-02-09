11:35 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Генсек ООН: "МОК является голосом спорта"

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За несколько часов до церемонии открытия Олимпиады-2018 президент МОК Томас Бах встретился с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришом. Они обсудили многие области сотрудничества между двумя организациями в 2018 году.

- Олимпийский дух является самым важным символом международного мира, существует так много конфликтов и жертв, - цитирует olympic.org Гутерриша. - Олимпийский дух позволяет людям с разных концов света быть вместе, уважать друг друга, относиться друг к другу толерантно и с взаимопониманием.

МОК является голосом спорта. МОК представляет те же ценности, которые породили создание Организации Объединенных Наций.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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agavr

Главные ценности у этих господ -ложь,лицемерие , подлость. Бесы )

13:03

Haiaxi

Какое лицемерие!

12:40

Felix BARSA

Позор МОК и их грязным делишкам!!! Вот что нужно было сказать в ООН!

12:13

Vittorio-049

теперь оон завякал! будто никто не знает во что превратился мок и спорт в целом

12:08

alur66

ООН, МОК-РАЗГОНЯТЬ ДАВНО ПОРА ЭТИ ПЕРЕЖИТКИ ПРОШЛОГО ВЕКА.

11:56

NapoliFC

МОК является голосом бабла из США, а также ФБР/ЦРУ и прихлебателей аля Норвегия.

11:55

Tribunal Z

То что ООН надо распускать, уже давно известно. Что и требовалось доказать, судя по этой речи

11:52