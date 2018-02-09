Генсек ООН: "МОК является голосом спорта"

За несколько часов до церемонии открытия Олимпиады-2018 президент МОК Томас Бах встретился с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришом. Они обсудили многие области сотрудничества между двумя организациями в 2018 году.

- Олимпийский дух является самым важным символом международного мира, существует так много конфликтов и жертв, - цитирует olympic.org Гутерриша. - Олимпийский дух позволяет людям с разных концов света быть вместе, уважать друг друга, относиться друг к другу толерантно и с взаимопониманием.