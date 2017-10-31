Генсек Олимпиады-2018: "Напряженность в межкорейских отношениях не окажет влияния на Игры в Пхенчхане"

Генеральный секретарь Олимпиады 2018 года Е Хен Гу подчеркнул: военно-политическая нестабильность, возникшая в связи с противостоянием КНДР и США, не повлияет на подготовку и проведение Игр в Пхенчхане. Он отметил, что трения между двумя корейскими государствами существуют уже очень давно, и что подготовка продолжается без каких-либо проблем.

– Существует определенная обеспокоенность ситуацией на Корейском полуострове, но она не оказывает никакого влияния на Олимпийские и Паралимпийские игры в Пхенчхане, – приводит ТАСС слова Е Хен Гу. – Несмотря на это, в Южной Корее с успехом прошла сеульская Олимпиада 1988 года, чемпионат мира по футболу 2002 года, а также многие другие крупные спортивные мероприятия, такие как Азиатские игры.

Мы проводим различные учения по подготовке к любым чрезвычайным ситуациям, которые могут возникнуть во время Игр. Оргкомитет Игр в Пхенчхане ведет подготовку на случай, если КНДР выразит желание принять участие в них. К этому прилагает усилия и центральное правительство Республики Корея.