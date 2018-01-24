Генсек Финского центра по этике в спорте назвал решение МОК по России тупостью

Генеральный секретарь Финского центра по этике в спорте Харри Сювясалми выступил с резкой критикой в адрес Международного олимпийского комитета (МОК), который 23 января объявил о недопуске на Игры-2018 в Пхенчхане многих ведущих российских спортсменов, в число которых вошли Виктор Ан, Антон Шипулин, Сергей Устюгов и многие другие. По его мнению, организации стоит обнародовать критерии, по которым спорсменам было запрещено участие в соревнованиях в Корее.
– Это тупость, – цитирует HBL Сювясалми. – Не понимаю, почему МОК не может раскрыть использованные критерии. Отстраненные атлеты должны знать, почему они не могут присоединиться к остальным. Весь остальной мир должен знать, почему россияне, которые были допущены, могут выступать. Тяжело принять позицию (МОК. – Прим. "СЭ"), когда решения и мотивация не являются публичными. Это нехорошо для авторитета МОК.
Напомним, Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
Международный олимпийский киллер // Федерации требуют у МОК объяснений //
"Россия должна это ценить". Бах - о недопуске наших спортсменов на Олимпиаду //
Черный список МОК. Кого из россиян не пустили на Олимпиаду
Tribunal Z
А авторитета МОК нет уже. Нашим надо подумать как не участвовать в этом цирке и отстранить таких идиотов от МОК. а ЕЩЁ ЛУЧШЕ РАСПУСТИТЬ МОКи организовать новой движение. Допустим Всемирный ЦЕНТР Олимппиады. И всё. Где действительно будут чистые спорсмены, а не астсматики из Новрвегии которые как лоси бегут сильнее самых здоровых спорсменов из других стран, не сестры Вильямс которые играют благодаря запрещённым препаратам и чихать хотели на всех, не гимнастки которые под допингом не понимают как на помост то выходят и делают всё на автомате. Этих личностей точно быть не должно, больные? лечитесь, а когда выздоровеете тогда велком соревноваться, вот как должно быть. А за то что устроил Бах, Родченков, Макларен, Залупельт надо просто арестовать с провести полное расследование, не бояться остального мира и истерии которое возникнет, а доказать и посадить этих тварей. Нужно организовать мировое расследование того чем они занимаются.
08:37
Dymanomashina
Начиная с открытия Америки дальше была только тупость))
05:51
spetrov
Меж тем говорят,что "порядка 70% спортсменов, входящих в состав сборной Норвегии по лыжным гонкам, являются астматиками и имеют терапевтические исключения на запрещённые препараты. Аналогичным образом ситуация складывается и в Швеции". А также, к примеру, о том, что "норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю получил всего лишь двухмесячную дисквалификацию после положительной допинг-пробы, несмотря на то, что содержание запрещённого препарата сальбутамола в его организме превышало установленную норму в десять раз." Врут, наверное. :)
02:03
rusfed 2.0
Не тупостью, а глупостью, и не центра по этике, а антидопингового центра
23:45 24 января