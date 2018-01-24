Генсек Финского центра по этике в спорте назвал решение МОК по России тупостью

Генеральный секретарь Финского центра по этике в спорте Харри Сювясалми выступил с резкой критикой в адрес Международного олимпийского комитета (МОК), который 23 января объявил о недопуске на Игры-2018 в Пхенчхане многих ведущих российских спортсменов, в число которых вошли Виктор Ан, Антон Шипулин, Сергей Устюгов и многие другие. По его мнению, организации стоит обнародовать критерии, по которым спорсменам было запрещено участие в соревнованиях в Корее.

– Это тупость, – цитирует HBL Сювясалми. – Не понимаю, почему МОК не может раскрыть использованные критерии. Отстраненные атлеты должны знать, почему они не могут присоединиться к остальным. Весь остальной мир должен знать, почему россияне, которые были допущены, могут выступать. Тяжело принять позицию (МОК. – Прим. "СЭ"), когда решения и мотивация не являются публичными. Это нехорошо для авторитета МОК.

Напомним, Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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