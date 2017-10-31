10:14 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Геннадий Тимченко: "Российские хоккеисты не могут выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом"


Председатель совета директоров КХЛ, вице-президент ОКР Геннадий Тимченко подчеркнул: сборная России по хоккею не может выступить на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане под нейтральным флагом в случае дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР).

Ожидается, что решение по допуску сборной России до участия в Играх 2018 года будет принято на исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК) в начале декабря.

- Хоккейная команда не может выступить в Пхенчхане под нейтральным флагом, да и просто, согласитесь, это было бы странно, - цитирует "Р-Спорт" Тимченко. - Вообще, руководитель страны уже внятно сказал, как мы относимся к возможному решению о допуске России до участия в Олимпиаде под каким-то непонятным флагом. Пока еще ничего не ясно, идут разборы полетов, и мы ждем конца ноября, когда все должно стать понятно. Конечно, надеюсь, что здравый смысл восторжествует.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/hockey/20171031/1128023255.html

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