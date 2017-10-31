Геннадий Тимченко: "Российские хоккеисты не могут выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом"

Председатель совета директоров КХЛ, вице-президент ОКР Геннадий Тимченко подчеркнул: сборная России по хоккею не может выступить на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане под нейтральным флагом в случае дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР).

Ожидается, что решение по допуску сборной России до участия в Играх 2018 года будет принято на исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК) в начале декабря.

- Хоккейная команда не может выступить в Пхенчхане под нейтральным флагом, да и просто, согласитесь, это было бы странно, - цитирует "Р-Спорт" Тимченко. - Вообще, руководитель страны уже внятно сказал, как мы относимся к возможному решению о допуске России до участия в Олимпиаде под каким-то непонятным флагом. Пока еще ничего не ясно, идут разборы полетов, и мы ждем конца ноября, когда все должно стать понятно. Конечно, надеюсь, что здравый смысл восторжествует.