Геннадий Тимченко: "Обидно, что НХЛ ставит финансовые показатели выше Олимпиады"

Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко подчеркнул, что ему очень жаль, что НХЛ ставит финансовые показатели выше Олимпиады. Он также выразил надежду, что сборная России и без игроков из НХЛ выступит успешно на турнире в Пхенчхане.

Напомним, что НХЛ приняла решение не прерывать регулярный чемпионат на Игры-2018 и не пускать своих игроков на турнир.

– Очень жаль, что НХЛ ставит финансовые показатели выше олимпийских результатов. Это обидно, – отметил Тимченко. – Если не приедут наши лучшие игроки и хоккеисты из других сборных, будет очень жаль. Но не мы это придумали. Надеюсь, что наша сборная выступит успешно, а мы будем смотреть и следить за матчами. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)