Генменеджер сборной Канады: "Олимпиада будет иметь огромное значение для сборной России"

Генеральный менеджер сборной Канады Шон Бурк подвел итоги турне по России, во время которого он смотрел кандидатов в национальную команду на предстоящую Олимпиаду. По его словам, для России​ Игры а Пхенчхане будут иметь огромное значение.

– В России только и говорят об Олимпиаде. Она будет иметь огромное значение для русских, – цитирует Бурка The Athletic. – У них хороший уровень. Восемь или десять игроков сборной играют в одном клубе. Есть Павел Дацюк и Илья Ковальчук. Это отличные хоккеисты. Конечно, можно сказать, что Дацюку уже 39 лет, однако он может играть в КХЛ и все еще полезен. У России будет сильная команда на Играх.

Участие Игинлы в Кубке "Карьяла"? Оно исключено. Недавно ему была сделана операция на тазобедренном суставе. Ему еще нужно лечение. Однако мы следим за ним. Если он будет здоров и будет где-то играть, то мы сможем оценить его форму.