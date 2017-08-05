Генеральный менеджер сборной Канады: "Будем следить за ситуацией с Игинлой и Доуном"

Генеральный менеджер сборной Канады Шон Бурк рассказал, кто может пополнить команду на Олимпиаде в Пхенчхане. По его словам, к ноябрю и особенно к декабрю станет известно, кто в итоге поедет на Игры.

– Вы рассматриваете каких-то конкретных игроков АХЛ на односторонних контрактах, как кандидатов на усиление команды?

– На данный момент – нет. Когда вернемся в Канаду после двух предсезонных турниров – тогда и посмотрим, кто мог бы нас усилить. До сих пор есть энхаэловцы, которые не подписали контракты. Есть ребята из молодежных лиг, которые могли бы нам пригодиться. Очень хорошие ребята, за которыми мы будем следить. Я бы не сказал, что мы уже изучили варианты в АХЛ. Но вполне может быть так, что один или два игрока к нам в итоге присоединяться.

– Остается ли вероятность того, что Игинла и Доун все-таки присоединятся к олимпийской сборной?

– Пока сказать трудно. Лето еще не закончилось. И у них могут быть предложения из НХЛ. Нам остается ждать и надеяться. Думаю, к концу августа мы будем лучше понимать, на что рассчитывать в их случае. Если они будут доступны – мы обязаны рассмотреть этот вариант. Они обладают огромным опытом, в том числе – игры за сборную. Да, они немолоды, но не принять их во внимание мы не можем.

– Вы сказали о ребятах из молодежных лиг. Вы действительно рассматриваете варианты с игроками из CHL?

– Мы будем наблюдать за топовыми игроками Канадской хоккейной лиги. Многое будет зависеть от того, как для них начнется сезон. Вполне возможно, что клубы НХЛ дадут им сыграть несколько матчей, а затем отправят в молодежную лигу. В этом случае мы обязательно рассмотрим варианты. Хотя говорить о чем-то конкретном сейчас рановато. На данный момент мы больше прицениваемся. К ноябрю и особенно к декабрю, когда мы будем выступать на Кубке Первого канала, мы уже приблизительно будем знать, кто в итоге поедет в Пхенчхан. (Игорь ЕРОНКО)